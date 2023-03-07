УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который ранил ножом фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему по вызову. Произошло это днем 5 марта.

УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который ранил ножом фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему по вызову. Произошло это днем 5 марта. Работники скорой прибыли на вызов. Общаясь с ними, мужчина вел себя агрессивно и в какой-то момент, взяв, нож, напал на медиков. «Скорую встретила родственница пациента, которая сразу попросила