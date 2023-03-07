Во Владимире на камеру попало сражение синичек с зеленушкой из-за корма. Остросюжетные кадры из...

Во Владимире на камеру попало сражение синичек с зеленушкой из-за корма.Остросюжетные кадры из группы "Природа Владимирской области" Вконтакте. "Накал страстей в кормушке" - продолжение. Так очередное видео о противостоянии - синичек и зеленушки - озаглавил автор.Наглая и боевая птичка снова у кормушки, не дает синичкам подобраться к лесной столовой.Пользователи отмечают крутой нрав зеленушки "Синички возьмут семечко и улетают, а она клюет прямо в кормушке". И стойко держит оборону.