Во Владимире наградили лучших спортсменов региона. Спорт в тридцать третьем регионе в моде....

Во Владимире наградили лучших спортсменов региона.Спорт в тридцать третьем регионе в моде. Репортаж Ольги Яцык.Такой концентрации чемпионов на квадратный метр в Белом Доме не было давно. Антон Коновалов - заслуженный мастер спорта и чемпион мира по самбо получает новую награду из рук губернатора. Он признан лучшим спортсменом Владимирской области по итогам двадцать второго года. Неделю назад, в Перми Антон в третий раз подтвердил звание лучшего и был отобран на чемпионат мира. Соперникам не удается "столкнуть с табуретки", шутит чемпион.Антон Коновалов - заслуженный мастер спорта России по самбо:- Большое спасибо моему тренеру, большое спасибо спортивному руководству области. Потому, что с этой поддержкой, подготовкой выигрывать гораздо легче. Слава богу, что все получилось!Самбо - один из немногих видов спорта, которого не коснулись санкции. Российские спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях международного уровня, рассказывает тренер Антона, Александр Логвинов. Есть и перспективы развития на Восток.Александр Логвинов - мастер спорта международного класса по самбо:- То есть, сейчас я думаю, что откроются азиатские границы для выступления наших спортсменов. Надеюсь на это.Почетные грамоты и денежные премии получили призеры российских и международных чемпионатов по полиатлону, художественной гимнастике и других видов спорта. Была отмечена и тренерская работа. Одна из основных задач - создание во Владимирской области современной тренировочной базы. Для этого проделана огромная работа, заявил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- В 22-м году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" введен в эксплуатацию ФОК в Коврове, завершена реконструкция стадиона "Олимп" в Селивановском районе, создано четыре площадки ГТО в Муромском и Селивановском районах, начато строительство физкультурно-оздоровительного центра в Первомайском Ковровского района.Кроме того, возобновлена работа горнолыжного спуска на Студеной горе. Есть перспектива запуска ледового дворца "Полярис" в сентябре. По официальным данным более пятидесяти процентов владимирцев регулярно занимаются спортом. Поэтому, объем финансирования отрасли будет увеличиваться.Дмитрий Рожков - зампредседателя Законодательного Собрания Владимирской области:- В 23-м году - 1,1 млрд. рублей, в 24-м году - 1,4 млрд. рублей и 25-й год - это 1,1 млрд рублей.Владимирская область вошла в десятку лучших регионов страны по количеству проведенных спортивных мероприятий. В 22-м году на нужды спорта были заложены более трех миллиардов рублей.Алексей Сипач - министр физической культуры и спорта Владимирской области - Жители Владимирской области участвовали во всероссийских массовых соревнованиях "Лыжня России", "Российский азимут", "Лед надежды нашей", "Кросс нации".Всего владимирские спортсмены в 22-м году завоевали более шестисот медалей на соревнованиях всех уровней. Это доказывает, что спорт среди молодежи стал модным.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир