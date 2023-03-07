Прокуратура города Владимира провела проверку публикации сетевого издания «Чеснок» и выявила, что по адресу Большая Нижегородская, 112 «А» арендатор участка незаконно сжигает отходы на

Прокуратура города Владимира провела проверку публикации сетевого издания «Чеснок» и выявила, что по адресу Большая Нижегородская, 112 «А» арендатор участка незаконно сжигает отходы на открытом пространстве. По итогам проверки выяснилось, что ООО «Инжиниринг», имеющее лицензию на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности, работает с нарушениями. «В ходе проверки на месте установлены следы