Во Владимире предложили не признавать железнодорожный вокзал объектом культурного наследия. При...

Во Владимире предложили не признавать железнодорожный вокзал объектом культурного наследия.При этом вопрос отделки фасадов вокзала при его реконструкции натуральным белым камнем или штампованными панелями - остаётся открытым.Сегодня на заседании научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия при Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области обсудили инициативу по включению здания железнодорожного вокзала во Владимире в единый госреестр объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба Правительства ВО.«Привлечённые эксперты отметили региональную уникальность здания, но тем не менее высказались о нецелесообразности включения объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия», – сообщила начальник инспекции Мария Волозина.Заявив об уникальности строения и его важности в восприятии целостной картины исторического Владимира, все участники дискуссии согласились: вокзал должен стать современным транспортным узлом, безопасным, удобным и комфортным для всех пассажиров, включая маломобильных. Актуален и вопрос энергоэффективности. И то, что железнодорожному вокзалу и прилегающей территории необходимо развитие – неоспоримо.«Мы не боимся работать с объектами культурного наследия, опыт у нас есть. Однако приспособление таких зданий к современным требованиям очень сложно, а иногда невозможно», – отметили представители РЖД.В итоге, большинство решило, что включать здание в реестр объектов культурного наследия не стоит: статус памятника затруднит развитие вокзала, приспособление его под современные технологические запросы в условиях нарастающих потоков пассажиров.Выводы научно-экспертного совета являются основанием для принятия Инспекцией решения по результатам рассмотрения заявления, однако непризнание здания объектом культурного наследия не тождественно закрытию дискуссии о технологических подходах к его реконструкции, подчеркнула пресс-служба Правительства ВО.Напомним, что ранее общественники Владимирской области выступили за сохранение белоснежных стен железнодорожного вокзала.На том же настаивали владимирские архитекторы.Здание железнодорожного вокзала во Владимире построено в 1969-1975 годах. Его архитектура может быть отнесена к стилю «советский модернизм», который отличает простота и рациональность, повторяет достаточно распространённую объёмно-пространственную композицию общественных зданий того периода.Проект обновленного железнодорожного вокзала во Владимире был представлен в конце прошлого года.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области