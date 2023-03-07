Принять участие в нем может любой желающий.

Во Владимире пройдет конкурс скворечников «Весенний перезвон-2023». Об этом сообщает администрация Центрального парка культуры и отдыха, которая и является организатором этого мероприятия.Поучаствовать в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо сделать оригинальный скворечник и привезти его вместе с заявкой в администрацию парка по адресу: ул. Мира, 36.Участников будут оценивать по следующим номинациям: «Креативный скворечник», «Классический скворечник», «Сказочный дворец» и приз зрительских симпатий.Дополнительную информацию можно получить по телефону: 53-22-78.