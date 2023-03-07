Утром 7 марта во Владимире на Пекинке вспыхнул городской автобус, следовавший по маршруту №14. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По

Утром 7 марта во Владимире на Пекинке вспыхнул городской автобус, следовавший по маршруту №14. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло около 7:30 часов. Дым окутал машину, а пассажиры и сотрудники «Владимирпассажиртранс» оперативно покинули салон, благодаря чему никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели потушили пламя