Во Владимире возбудили уголовное дело по ранению ножом фельдшера Скорой помощи. Накануне мы...

Во Владимире возбудили уголовное дело по ранению ножом фельдшера "Скорой помощи".Накануне мы рассказали о том, что во Владимире пациент ножом ранил фельдшера "Скорой помощи".Отделом дознания Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".Установлено, что днем 5 марта работники скорой медицинской помощи прибыли по вызову в квартиру, где находился подозреваемый. Во время общения с медицинскими работниками мужчина вел себя агрессивно и в какой-то момент, взяв нож, ранил одного из фельдшеров, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Медики вызвали полицию. Фигурант задержан, расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://www.pxfuel.com/en