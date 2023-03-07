Во Владимире вспоминают легендарного регента архиерейского хора. Сегодня вспомним еще одного...

Во Владимире вспоминают легендарного регента архиерейского хора.Сегодня вспомним еще одного нашего выдающегося земляка, Алексея Евграфовича Ставровского, регента архиерейского хора во владимирском кафедральном соборе. Алексей Старовский родился 7 марта 1848 года в селе Ставрово Владимирского уезда. Архиерейскому хору Ставровский посвятил полвека. Хор имел известность по всей стране.Владимирских слушателей Алексей Евграфович знакомил с лучшими образцами духовной русской и западноевропейской музыки. Концерты проходили в здании Дворянского собрания( ныне - дома искусства и культуры на Соборной).((с этого момента - в прикрепленных файлах кадры из школы)) Его музыкальное наследие продолжит его сын, Пётр. Именно он стал основателем музыкальной школы в 1912 году, которая сегодня носит имя Сергея Танеева. Школе в этом году исполнится уже 111 лет. Портрет Петра Алексеевича до сих пор бережно хранит в кабинете Ольга Гладилова, преподаватель фортепиано.Ольга Гладилова, преподаватель фортепиано в музыкальной школе имени Танеева))- Если бы его не было, то, может быть, и школы бы нашей не было. Мы же не знаем. Город Владимир - не Москва.Город до революции не очень-то большой. И он организовал школу!