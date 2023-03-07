Пришла весна, а это значит, что во Владимире, по традиции, выберут лучший скворечник. Центральный парк культуры и отдыха проводит ежегодный конкурс «Весенний перезвон – 2023». Принять участие

Пришла весна, а это значит, что во Владимире, по традиции, выберут лучший скворечник. Центральный парк культуры и отдыха проводит ежегодный конкурс «Весенний перезвон – 2023». Принять участие может любой желающий, вне зависимости от возраста. Для этого, нужно с 6 по 29 марта сделать свой оригинальный скворечник и привезти его вместе с заявкой в администрацию владимирского