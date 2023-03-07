Никто не пострадал.

Во Владимире загорелся автобус №14. Об этом владимирцыЧП произошло в 07:35. У ТЦ «Тандем» вспыхнул Mercedes «Владимирпассажиртранса». По предварительной информации, оборвался патрубок подачи масла, оно попало на горячий коллектор, после чего произошло воспламенение.На место происшествия оперативно прибыли пожарные, но их помощь не понадобилась. Водитель, которому помогали пассажиры, самостоятельно потушили машину. Никто не пострадал.Поломка уже устранена. В ближайшее время автобус вернётся на маршрут.Напомним, что в 2023 году во Владимире произошло уже второе подобное происшествие. В конце января на улице Мира