С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181489 владимирцев.

Во Владимирской области 7 марта выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Еще по 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Кольчугинском, по 6 - в Александровском и Петушинском, 5 - в Киржачском, по 3 - в Камешковском и Суздальском районах, 2 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Собинском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181489 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50252 заболевших во Владимире, 21531 - в Ковровском районе и 19623 - в Муроме.