Во Владимирской области 8 марта снег перестанет идти на целый день. Весь день будет облачным....

Во Владимирской области 8 марта снег перестанет идти на целый день.Весь день будет облачным. Ночной сильный снег к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий снег.Во второй половине дня потеплеет до - 1Ветер слабый, максимум 4,3 метра в секундуАтмосферное давление понизится с 740 до 736 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Зима уступает место весне.Фото https://www.pxfuel.com/en