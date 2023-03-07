Во Владимирской области ФСБ обезврежен распространитель фейковой информации о диверсии ВСУ. УФСБ...

Во Владимирской области ФСБ обезврежен распространитель фейковой информации о диверсии ВСУ.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность 42-летнего жителя Собинского района Владимирской области.Осознавая факт недостоверности сведений, он распространил в одном из сообществ видеозапись, содержащую заведомо ложную информацию о причастности Вооруженных сил Республики Украина к пожару, произошедшему 31 января на улице 16 лет Октября во Владимире, сообщила пресс-служба ФСБ России по Владимирской областиСпустя всего два часа он был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД России по Владимирской области. В настоящее время от него получены признательные показания по выявленным фактам.ОРД СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.Напомним, что 31 января в 9.23поступило сообщение о пожаре на территории цеха по резке полиуретана в промзоне на улице 16 лет Октября. В 10.22 пожар локализован, уточненная площадь составила 525 кв.м.В 10.36 в МЧС отчитались о ликвидации открытого горения.Фото: Официальный канал Главного управления МЧС России по Владимирской области