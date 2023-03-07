На дорогах Владимирской области госавтоинспекторы поздравляют дам с наступающим 8 марта. В регионе проходит акция “Цветы для автоледи”. Инспекторы ДПС останавливают автомобили под

На дорогах Владимирской области госавтоинспекторы поздравляют дам с наступающим 8 марта. В регионе проходит акция “Цветы для автоледи”. Инспекторы ДПС останавливают автомобили под управлением дам не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы вручить им цветы и пожелать хорошего настроения, счастья, любви и, конечно, безопасных дорог. В Александровском и Киржачском районах с 8 марта поздравляют