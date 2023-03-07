Регион оказался в лидерах ЦФО по этому показателю.

Во Владимирской области потребительский спрос в январе–июне 2022 года упал на 5,5%. Регион оказался в лидерах ЦФО по этому показателю.Одна из причин - уход иностранных компаний из России. Вторая - из-за высокого уровня инфляции владимирцы стали больше экономить.Для сравнения, в соседней Ярославской области потребительский спрос снизился на 5,1%, в Ивановской - на 1,8%, в Нижегородской - на 1,2%, а в Рязанской - на 0,4%. Лидер ЦФО - Подмосковье (-8,6%).В среднем по стране падение отмечается на уровне 2,2%.