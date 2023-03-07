Во Владимирской области сегодня стартовала акция Безопасный лед. Ее цель - напомнить жителям...

Во Владимирской области сегодня стартовала акция "Безопасный лед".Ее цель - напомнить жителям правила поведения на тонком весеннем льду.В гости к учащимся школы номер 37 приехали сотрудники государственной инспекции. Школьники узнали чем опасен лед в весенний период, для них были организованы "веселые старты" с использованием средств спасения. Школьники пообещали, что будут соблюдать все требования безопасности и беречь свои жизнь и здоровьеВера Щербинина - государственный инспектор Центра ГИМС главного управления МЧС России по Владимирской области:- С наступлением весеннего сезона температуры воздуха стремятся к плюсовым температурам. В целях предотвращения травматизма и происшествия на водных объектах весеннего сезона на территории области проходит комплекс мероприятий направленный на профилактику происшествий на водных объектах.