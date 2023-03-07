Во Владимирской области спасатели сняли с крыши угрожавшего спрыгнуть пьяного. В 6 утра накануне в...

Во Владимирской области спасатели сняли с крыши угрожавшего спрыгнуть пьяного.В 6 утра накануне в Ковровский поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что на крыше одного из строении на улице Абельмана сидит мужчина.Он отказывался спускаться, просил вызвать сотрудников полиции. Также неоднократно высказывал намерения спрыгнуть.Затем мужчина согласился спуститься, но ушел на соседнюю крышу и обмотал шею проводами.В итоге спасателям все же удалось убедить его спустится вниз, где уже поджидали медики и сотрудники росгвардейцы, сообщил ВК #заметки_спасателя.По предварительным данным, спасенный находился в состоянии опьянения.Фото и видео ВК #заметки_спасателя.