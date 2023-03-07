Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 80 случаев заболевания коронавирусной...
Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
О ситуации по распространению заболеваний, вызванных COVID-19 на территории Владимирской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора:
22 сл. в городе Владимире,
9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
8 сл. в Муромском районе,
8 сл. в Ковровском районе,
7 сл. в Кольчугинском районе,
6 сл. в Петушинском районе,
6 сл. в Александровском районе,
5 сл. в Киржачском районе,
3 сл. в Камешковском районе,
3 сл. в Суздальском районе,
2 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Собинском районе.
Фото: ГТРК «Владимир»