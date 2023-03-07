Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 80 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.О ситуации по распространению заболеваний, вызванных COVID-19 на территории Владимирской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора:22 сл. в городе Владимире,9 сл. в Гусь-Хрустальном районе,8 сл. в Муромском районе,8 сл. в Ковровском районе,7 сл. в Кольчугинском районе,6 сл. в Петушинском районе,6 сл. в Александровском районе,5 сл. в Киржачском районе,3 сл. в Камешковском районе,3 сл. в Суздальском районе,2 сл. в городе Радужный;1 сл. в Собинском районе.Фото: ГТРК «Владимир»