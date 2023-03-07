Вместе с полицией чиновники пообщались с собаководами и напомнили им о правилах содержания питомцев.

Во владимирском парке «Дружба» состоялся рейд по борьбе с незаконным выгулом собак. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Вместе с полицией чиновники пообщались с собаководами и напомнили им о правилах содержания питомцев. С 1 марта в регионе. Также запрещено гулять с четвероногими в скверах, на пешеходных дорожках и тротуарах. Нарушителям правил грозят штрафы от 1 до 10 тысяч рублей.Однако на этот раз власти не стали наказывать владимирцев. Дело обошлось разъяснениями и предупреждениями. Надзорные мероприятия будут продолжены.