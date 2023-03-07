Пришла весна, а это значит, что лёд на владимирских реках и водоёмах начал таять. Жителей региона предупреждают об опасности. Весенний лёд непрочен. С наступлением оттепелей он становится

Пришла весна, а это значит, что лёд на владимирских реках и водоёмах начал таять. Жителей региона предупреждают об опасности. Весенний лёд непрочен. С наступлением оттепелей он становится тоньше и слабее. Так, во избежание ЧП, на территории Владимира определены участки водных объектов, которые являются запрещенными для массового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы: на