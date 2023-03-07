Решение принял научно-экспертный совет при инспекции госохраны объектов культурного наследия(ОКН).

Железнодорожный вокзал Владимира не признали памятником архитектуры. Решение принял научно-экспертный совет при инспекции госохраны объектов культурного наследия(ОКН).Инициатива придать зданию защитный статус принадлежала владимирским активистам, которые выступили против облицовки сооружения керамогранитом во время его будущей реконструкции.«Эксперты отметили региональную уникальность здания, но сочли нецелесообразным включать его в реестр ОКН», – пояснила начальник инспекции Мария Волозина.Ранее ведомство отделку вокзала керамогранитом.Напомним, что владимирцы на два лагеря. Ряд общественников считает, что материал не подходит для обновления фасада. Их оппоненты уверены, что не нужно делать из объекта музей. Главное, чтобы пассажирам было комфортно.