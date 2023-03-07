В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд».

Жителей Владимира предупредили об опасности выхода на тонкий лёд рек и озёр. В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд».Цель спасателей – обучить владимирцев правилам поведения на тонком весеннем льду и предотвратить возможные трагедии. Первое мероприятие состоялось в школе №37. Инспектор Александр Савляк провёл для школьников лекцию.«При сохранении плюсовой температуры воздуха на три для и более прочность льда сильно снижается. Выходить на него смертельно опасно, даже если кажется, что кромка толстая», - подчеркнул он.Сотрудники МЧС организовали для подростков весёлые старты. Ребята научились пользоваться спасательным жилетом и кольцом. Школьники пообещали сотрудникам ГИМС соблюдать все требования безопасности.«Рекомендуем гражданам воздержаться от выхода на лёд», - ещё раз подчеркнула инспектор ГИМС Вера Щербинина.