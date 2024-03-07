Активисты Владимирского регионального отделения ЛДПР поздравили женщин с 8 марта На улицы...

Активисты Владимирского регионального отделения ЛДПР поздравили женщин с 8 мартаНа улицы Владимира сегодня вышли активисты ЛДПР.В на площади Победы областной столицы партийцы вручали цветы представительницам прекрасного пола. Дарили символ весны - тюльпаны тем , кто дарит любовь и надежду: мамам, девушкам, сестрам.Так поздравить жительниц Владимира с 8 марта решили в региональном отделении ЛДПР.Герман Сазонов, руководитель молодежной организации ЛДПР, заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР:- По поручению председателя партии ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого, сегодня Владимирское региональное отделение ЛДПР организовало акцию. Поздравляем милых дам с 8 марта и дарим все букеты цветов.