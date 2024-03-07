Более 18 тысяч владимирцев обеспечат качественными коммунальными услугами В пресс-службе...

Более 18 тысяч владимирцев обеспечат качественными коммунальными услугамиВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе.Проект осуществляется при финансовой поддержке из федерального бюджета, а оператором выступает ППК «Фонд развития территорий».В области уже «полным ходом» идет планомерная работа по обновлению систем и объектов ЖКХ. Так, например, в Суздале уже отремонтировали 3,6 километров сетей водо- и теплоснабжения, а в Коврове — 4,2 км теплосетей. Таким образом, качество жизни повысилось для 1,9 тысячи граждан.«Всего же во Владимирской области до конца 2024 года, с учётом уже выполненных работ, введут 26,1 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также проведут реконструкцию крупных водозаборных сооружений в Суздале.», – отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.Реализация программы позволит улучшить качество коммунальных услуг в общей сложности для 18,4 тысячи владимирцев.Подготовка к реконструкции водозаборных сооружений Суздаля предусматривает строительство станции очистки воды, бурение и устройство новых артезианских скважин, замену технологического оборудования водоподготовки.В результате снизится концентрация железа и марганца, а также жёсткость питьевой воды до нормативных значений, увеличится мощность водозаборных сооружений. Владимирцы будут обеспечены надёжным водоснабжением.В Министерстве ЖКХ региона отметили, что уже в 2024 году построят и отремонтируют 18,3 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.В Александрове проведут реконструкцию тепловой сети от котельной по улице Новинской до здания школы-интерната. А в Карабаново отремонтируют участок тепловой сети от котельной больницы по улице Почтовая.Фото: freepik.com