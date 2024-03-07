Во Владимирской области подвели спортивные итоги 2023 года.

Во Владимирской области подвели спортивные итоги 2023 года. Об этом 7 марта рассказала регионального правительства.Так, более 680 тыс. наших земляков или 57,4% всех жителей области регулярно занимаются физическими упражнениями и спортом.Кроме того, в прошлом году на территории 33-го региона прошли свыше 780 различных спортивных мероприятий, а 239 владимирских атлетов вошли в российские сборные по разным видам спорта и завоевали более 600 медалей.Также во Владимирской области создана интерактивная спортивная карта «СПОРТКАРТА.РФ».