Вчера в музее-заповеднике «Александровская слобода» «стартовал» Год семьи.

Вчера в музее-заповеднике «Александровская слобода» «стартовал» Год семьи. Открытие состоялось в Музейном творческом центре «Царская мастерская» праздником для многодетных «Вместе дружная семья», на который пригласили шесть семей. (В четырех из них папы отсутствовали, поскольку в данный момент находятся в зоне проведения специальной военной операции).«Мы долго думали, каким знаковым социальным проектом начать этот год. Очень хотелось, чтобы в мероприятие были вовлечены все члены семей – и взрослые, и дети. А еще нам важно было вложить в него глубокий смысл – преемственность поколений, сохранение семейных традиций и ценностей, радость сотворчества. Поэтому для первой программы из цикла мы выбрали мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы. Главное, что в нем задействована вся семья – каждый выполняет часть работы, а результат получается общим», – поделилась зав.отделом музея-заповедника «Александровская слобода» Екатерина Копейкина.Мамы вместе с детьми с увлечением создавали «Зерновушку» – куклу-берегиню, женский образ хранительницы и кормилицы, которая была олицетворением богатства и обильного урожая. Иначе называли ее Крупеничка, Горошинка, ведь основой этой самодельной куклы служил мешочек, плотно набитый зерном. Использовали те виды, которыми засевали поля в данной местности. «Круче» других считалась кукла из риса или пшеницы – это зерно стоило дороже! По весне во время сева первую горсть брали именно из Зерновушки, это служило своего рода гарантией хорошего урожая. А еще дарили таких кукол молодоженам и новоселам.На слободском мастер-классе куклы получились особенные. Участники вкладывали в свои обереги монетку для достатка и маленькую записку, на которой каждая мама – хранительница домашнего очага оставила пожелания для своей семьи. Теперь Зерновушки наверняка займут почетное место в «главном женском кабинете» - они украсят кухни! И конечно, какой же праздник в русских традициях может пройти без угощения! Дружеское общение продолжилось за чайным столом с самоваром, и эта часть встречи прошла тоже с пользой – многодетные и многоопытные мамы делились историями и проблемами, давали друг другу советы, обменивались нужными контактами. Музейщики обещают – «семейно-слободская традиция» обязательно продолжится в течение всего года на праздничной программе «Когда семья вместе, тогда и сердце на месте».