На Всемирном фестивале молодёжи в городе Сочи встретились Алексей Говырин и волонтёры из Владимирской области.

Идёт последний день Всемирного фестиваля молодёжи. В мероприятии также приняли участие и владимирские юноши и девушки, с которыми встретился депутат Государственной Думы VIII созыва от партии «Единая Россия» Алексей Борисович Говырин.«Настроение у ребят отличное! Что, конечно, неудивительно, ведь в Сочи сейчас царит удивительная атмосфера — дружелюбия, задора, жизнеутверждающей энергии молодости». — пишет государственный деятель в своём . Также он добавил: «Опыт фестиваля поможет сделать жизнь в родном регионе ярче и лучше, говорят ребята. И я безусловно буду оказывать им поддержку во всех их добрых начинаниях».