В этом году фестиваль уличных театров пройдет 15 июня в Муроме. В прошлый раз артисты выступали в Суздале, но не все горожане это оценили. О смене города рассказали в правительстве области,

В этом году фестиваль уличных театров пройдет 15 июня в Муроме. В прошлый раз артисты выступали в Суздале, но не все горожане это оценили. О смене города рассказали в правительстве области, однако причину не объяснили. Связано ли это с прошлогодним недовольством суздальцев – неизвестно. В этом году на фестиваль поступило 130 заявок от 89 театров.