Губернатор Владимирской области поздравил жен военнослужащих с главным праздником весны Губернатор...

Губернатор Владимирской области поздравил жен военнослужащих с главным праздником весныГубернатор Александр Авдеев в канун восьмого марта встретился с женами военнослужащих, участников специальной военной операции. Поздравил их с главным праздником весны.Хотя это, скорее, повод - лишний раз выразить слова благодарности, поддержать, рассказать, какая в регионе ведется работа по оказании помощи семьям бойцов, самим ветеранам. Для женщин же это возможность узнать, что происходит "за ленточкой", как себя чувствуют владимирские военнослужащие.На встречу пригласили представителей министерства соцзащиты, представителей Минобороны. Глава региона заявил, что женщины могут обращаться за консультациями и помощью в любое время.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Конечно, мы бы очень хотели, чтобы вы улыбались, чтобы все-таки верили, что вместе с весной приходит не только 8 марта, но день победы, поэтому мы будем над этим работать все вместе.