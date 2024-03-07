Известный отечественный политолог Леонид Поляков прочитал лекцию для студентов владимирских...

Известный отечественный политолог Леонид Поляков прочитал лекцию для студентов владимирских вузовО судьбах и будущем России. Известный отечественный политолог Леонид Поляков, федеральное доверенное лицо кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, прочитал лекцию для студентов владимирских вузов.Встреча с молодым поколением прошла в Штабе общественной поддержки. Лекцию доктора исторических наук Леонида Полякова внимательно слушали студенты владимирского филиала РАНХиГС и юридического института ВлГУ.Леонид Владимирович рассказал о геополитической обстановке, особой роли России в мире, исторических личностях. По мнению знаменитого российского ученого, Россия сегодня стоит на пороге исторического- судьбоносного выбора. Поэтому, по мнению Леонида Полякова, так важно обозначить свою гражданскую позицию и быть "сопричастным" к выбору дальнейшего пути развития родной страны.Леонид Поляков, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ:- Россия противостоит всему Западу, всему Европейскому Союзу, всему НАТО. Мы говорили о том, что в этой схватке Россия должна быть консолидированной. Эта избирательная кампания, которая сейчас проходит, она и является поводом продемонстрировать эту консолидацию.