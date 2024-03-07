Инженеры МегаФона подготовили сеть к предстоящему летнему сезону в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Инженеры МегаФона подготовили сеть к предстоящему летнему сезону в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования, в районе центрального пляжа города, скорость интернета в смартфонах отдыхающих выросла в 5 раз.Центральный городской пляж Гусь-Хрустального - любимое и единственное разрешённое место для плавания в летний период. Пляж благоустроен: здесь установлены беседки, раздевалки, оборудован спуск в воду и организованы площадки для игры в волейбол и футбол. По данным аналитиков МегаФона, с наступлением купального сезона интернет трафик в локации возрастает почти в 2 раза.Новая базовая станция обеспечит отдыхающих скоростным 4G-интернетом и позволит всегда оставаться на связи. Теперь жители смогут выкладывать фотографии и видео с отдыха, заниматься на свежем воздухе с онлайн-тренером и общаться с родными и друзьями по видеосвязи без задержек, а в случае экстренной ситуации оперативно связаться со спасательными службами.«Центральный пляж пользуется огромным спросом у местных жителей в весенне-летний период. Здесь не только отдыхают, но и активно занимаются спортом. На территории пляжа проходят региональные соревнования по волейболу и футболу, плаванию и спортивному троеборью. Мы обеспечили связью не только пляж, но и примыкающую к нему небрежную им. С. Н. Ковалева, протяженностью около километра. Теперь на всей территории прогулочной зоны появился стабильный интернет со средней скоростью 20 Мбит/с», ̶ рассказывает Екатерина Орлова, директор МегаФона во Владимирской области.Также проведенные работы расширили доступность технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенные звонки, четкость и кристальность звука. Популярность этой технологии в регионе продолжает расти, только в этом году доля голосовых вызовов в Гусь-Хрустальном, совершенных в сети 4G, выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Реклама.