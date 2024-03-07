К тысячелетию Суздаля разработан новый дизайн городских вывесок Суздаль — один из самых красивых...

К тысячелетию Суздаля разработан новый дизайн городских вывесокСуздаль — один из самых красивых городов Золотого кольца России, привлекающий туристов со всего мира уникальной атмосферой и богатым культурным наследием. В 2024 году ему исполнится 1000 лет. Власти активно готовятся к празднику.В пресс-службе правительства Владимирской области сообщили, что в рамках подготовки к юбилею города для кафе, магазинов и государственных учреждений разработан дизайн вывесок в единой стилистике того времени, когда создавался фасад зданий.«Наружная реклама не должна вызывать визуальный диссонанс, она должна сохранять атмосферу города. Мы давно говорили о том, что Суздалю нужен дизайн-код. Студия Артемия Лебедева предложила использовать архитектуру шрифтов таким образом, чтобы сохранить историческое прошлое города. Общая стилистика вывесок придаст городу новое визуальное звучание», – отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.Помимо этого, юбилейные ярмарки украсит новый дизайн торговых павильонов и прилавков. Он будет подчеркивать архитектурный контекст.В декабре прошлого года на четвертом Владимирском инвестиционном конгрессе в Суздале Артемий Лебедев презентовал новый логотип древнего города. Стержнем этого фирменного стиля стал синий сокол, – эта птица изображена на гербе Суздаля, а еще в стиль вошли различные орнаменты, которые использовались в живописи и архитектуре Владимиро-Суздальской земли.Ознакомиться со всеми образцами дизайна вывесок и ярмарочных объектов можно по ссылке.Фото: пресс-служба правительства Владимирской области; artlebedev.ru