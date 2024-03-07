«Капризный март»: во Владимирской области весна соревнуется с зимой Март все еще не может...

«Капризный март»: во Владимирской области весна соревнуется с зимойМарт все еще не может определиться, что принести во Владимирскую область: весну или зиму. Но пока синоптики прогнозируют, что с севера на юг мчится холодный атмосферный фронт, который накроет небо региона облаками.В праздничную пятницу, 8 марта 2024 года, температура воздуха днем составит 0°С.Лучше надеть шапку, потому что выпадет кратковременный мокрый снег с дождем. При этом скорость северного ветра достигнет 3м/с, а влажность опустится до 75%.Характер погоды вечером будет не совсем весенним. Ожидайте отметку на термометрах -6°С.В Гидрометцентре сообщают, что атмосферное давление наконец придёт в норму и опустится до 744 мм ртутного столба.Весна приходит постепенно...Природа ждет своего часа, чтобы наконец предстать в буйстве красок. Первый месяц весны - март - воспет многими классиками русской поэзии.«Март капризный, Март безумный, Итальянцы говорят,Месяц тот, что пред Апрелем — так его, боясь, крестят.Стонут мартовские кошки, в нашем сердце и на крыше,И сказать нам невозможно, где свирепее, где тише.Март у матери взял шубу — продал мех на третий день,Март неверный, Март смеётся, Март рыдает, свет и тень.Март ворчит, как старый старец, Март лепечет, как ребёнок,Март приходит львом могучим, а уходит, как ягнёнок.Входит в кровь и в сновиденья, влажным делает наш взгляд,Март безумный, Март безумный, Итальянцы говорят.»(Константин Бальмонт)Народный прогноз на 8 марта:На Руси верили: если в этот день землю густой туман окутал, – лето ожидается дождливым, холодным; синицы громко поют – к теплой погоде; горшки и кастрюли легко перекипают через край – к снегопаду.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений