36-летняя женщина из Коврова ударила знакомого по голове обухом топора во время пьянки. Травма серьезная, мужчина выжил и сообщил о нападении в полицию, но отказался от помощи медиков. А ведь

36-летняя женщина из Коврова ударила знакомого по голове обухом топора во время пьянки. Травма серьезная, мужчина выжил и сообщил о нападении в полицию, но отказался от помощи медиков. А ведь это могло спасти ему жизнь. Все началось в Коврове, когда в январе 2023 года женщина вместе с подругой пришла к будущей жертве, 60-летнему мужчине, в