Лесному фонду Владимирской области причинен ущерб свыше 1,6 миллионов рублей
Во владимирской...
Лесному фонду Владимирской области причинен ущерб свыше 1,6 миллионов рублей
Во владимирской природоохранной прокуратуре выявили гибель деревьев в районе деревни Леоново Петушинского района.
Сотрудники надзорного ведомства в ноябре-декабре 2023 года провели проверку исполнения лесного законодательства.
В результате оказалось, что неочищенные сточные воды от хозяйственной деятельности одного из промышленных предприятий деревни сбрасывались на рельеф местности, откуда попадали на территорию лесного участка.
Как итог, - произошла гибель 103 деревьев: сосен и елей. Лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1,6 миллионов рублей.
Материалы проверки прокурор направил в следственный орган.
«СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение в крупном размере лесных насаждений в результате загрязнения или иного негативного воздействия)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com