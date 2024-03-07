Лесному фонду Владимирской области причинен ущерб свыше 1,6 миллионов рублей Во владимирской...

Лесному фонду Владимирской области причинен ущерб свыше 1,6 миллионов рублейВо владимирской природоохранной прокуратуре выявили гибель деревьев в районе деревни Леоново Петушинского района.Сотрудники надзорного ведомства в ноябре-декабре 2023 года провели проверку исполнения лесного законодательства.В результате оказалось, что неочищенные сточные воды от хозяйственной деятельности одного из промышленных предприятий деревни сбрасывались на рельеф местности, откуда попадали на территорию лесного участка.Как итог, - произошла гибель 103 деревьев: сосен и елей. Лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1,6 миллионов рублей.Материалы проверки прокурор направил в следственный орган.«СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение в крупном размере лесных насаждений в результате загрязнения или иного негативного воздействия)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com