Московская неделя моды финиширует на высокой ноте. Марафон показов на двух крупнейших площадках Москвы, коллекции российских и иностранных дизайнеров, звездная светская хроника – мы так привыкли к этому, что не готовы расстаться с главным модным мероприятием нашей страны.

Московская неделя моды финиширует на высокой ноте. Марафон показов на двух крупнейших площадках Москвы, коллекции российских и иностранных дизайнеров, звездная светская хроника – мы так привыкли к этому, что не готовы расстаться с главным модным мероприятием нашей страны.В «Манеже» и на ВДНХ в течение семи дней демонстрируются коллекции лучших отечественных дизайнеров – уже известных и начинающих. Помогать заявить о себе новым именам и поддерживать уже состоявшиеся марки – всегда было важной задачей Московской недели моды. Каждый бренд в рамках мероприятия рассказывает собственную модную историю и увлекает нас в мир творческих экспериментов.Разнообразие у стен КремляМарке EFREMOV удалось объединить, казалось бы, максимально полярные вещи: современные тренды и древнерусскую Северную Мезенскую роспись. Сергея Ефремова очень привлек контраст этих двух миров, а в своих образах ему удалось объединить богатое прошлое и яркое настоящее.Московский бренд Lesel воплотил образ сильной и прекрасной женщины в комфортных силуэтах – объемных стеганых пальто, надетые поверх макси-платьев, жакетах-оверсайз и удлиненных жилетах. Значительная часть коллекции была выполнена в характерной для бренда сдержанной цветовой гамме с преобладанием серого, асфальтово-чёрного и добавлением темно-алого.Бренд PASESHNIC из Челябинска переосмыслила привычные формы и идеальные пропорции: свободные кукольные наряды с рукавами-буфами сменялись платьями с подчеркнутым силуэтом. Основу образов составили праздничные и повседневные платья макси в расслабленном стиле. Модели были детализированы рюшами, воланами, кружевом, завязками и множеством мелких сборок.Новая женская коллекция бренда XakaMa находит свое отражение в эклектичных образах. Комбинация принтов в стиле гранж, контраст базовой палитры и акцентных цветов, контраст фатиновых юбок и брюк карго, ассиметричные вырезов и накладных воротников — все это подчеркивает противоречивый внутренний мир женщины.Мода африканского континентаМосковская неделя моды открывает для российских зрителей не только новые имена, но и целые континенты. Мода Африки не очень известна отечественным потребителям и даже экспертам, а между тем, она невероятно самобытна и становится международным трендом. На Московскую неделю моды дизайнер из Эфиопии Мастевал Алему вечерние платья с крупными оборками, высоким вырезом по бедру, корсетной шнуровкой и пышными рукавами. Бренд Mastewal Alemu использует только натуральные материалы и естественные цвета, что делает модели не только роскошными, но и элегантными.Boys of Soweto – известный южноафриканский бренд, вдохновляющийся эстетикой урбанизма и винтажным стилем. В Москве “Парни из Суэто” продемонстрировал платья, кардиганы и костюмы свободного кроя с элементами леттеринга. В коллекции также были представлены комплекты из лакированной кожи и актуальный трикотаж. Линейка получилась очень компактной и позволяющей составить идеальный капсульный гардероб на следующий сезон. Еще один участник Московской недели моды из ЮАР – марка DOPE store. В ней нашлось место базовым вещам, оверсайзу, ярким цветам и принтам. Модели шли по подиуму босиком, что соответствовало стремлению бренда к свободе и самовыражению.Звездный кинодесантНастоящие модные коллаборации произошли между отечественными брендами и международными звездами на Московской неделе моды. К примеру, это произошло на показе московской марки MaisonESVE, в первом ряду которого встретились китайская актриса Лили Цзи, известная по ролям в блокбастерах «Тихоокеанский рубеж 2» и «Отпетые напарники» , и итальянская актриса Орнелла Мути. А на подиуме, в качестве модели принимала участие дочь Орнеллы Мути, актриса, певица и модель Найке Ривелли. Но коллекция MaisonESVE сама по себе привлекала внимание – в ее первой части доминировали кружевные комбинации, блузы «летучая мышь», мини-платья с огромным декоративными цветами, микро-шорты в комплекте с объемными накидками и полупальто. Вторая часть выходов запомнилась обилием металлического блеска и эффектными нарядами в стиле 1980-х.Еще одной звездной гостьей мероприятия, за которой неотрывно следовали кинокамеры и поклонники, стала звезда турецких сериалов “Великолепный век”, “Черная любовь”, “Сапфир” Гизем Караджа. Она не только посещала показы, но и примерила одежду в B2B-шоуруме, где ей особенно понравились марки ANNAPOLYAKOVA, DOPE, NBC. «Я в восторге от шоурума, здесь очень много классных брендов, и кое-что я уже присмотрела себе для съемки, — поделилась Гизем. — Обязательно вернусь сюда и поближе познакомлюсь с некоторыми брендами».