Мужчину, находившегося в федеральном розыске, поймали на краже телефона во Владимире Владимирские...

Мужчину, находившегося в федеральном розыске, поймали на краже телефона во ВладимиреВладимирские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске 49-летнего мужчину без определенного места жительства.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, ранее фигурант украл мобильный телефон стоимостью 19 000 рублей, который 42-летняя жительница Владимира забыла на улице на лавочке. После чего злоумышленник скрылся.После поступившего в полицию сообщения от потерпевшей, полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. Задержанный мужчина признался и пояснил, что телефон потерял.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, но мужчина стал скрываться. Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, где может находиться 49-летний мужчина. Он был задержан на территории Владимира.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в областном центре.Фото: Fusion Brain-платформа для генерации изображений