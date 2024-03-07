Истребитель МиГ-29 установили на постамент на месте гибели летчиков Юрия Гагарина и Владимира Серегина у деревни Новоселово Киржачского района. Сделать это хотели еще 4 года назад, сообщила

Истребитель МиГ-29 установили на постамент на месте гибели летчиков Юрия Гагарина и Владимира Серегина у деревни Новоселово Киржачского района. Сделать это хотели еще 4 года назад, сообщила «Российская газета». Идею установки постамента предложил летчик-космонавт Алексей Леонов. Истребитель теперь стоит на девятиметровой высоте над землей, словно застыл в воздухе во время взлета. Бригада специалистов устанавливала самолет