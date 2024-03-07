В среду, 6 марта, очередная группа добровольцев из разных уголков 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

В среду, 6 марта, очередная группа добровольцев из разных уголков 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом рассказала администрации Владимира.Традиционно в Доме культуры молодёжи региональной столицы бойцам устроили торжественные проводы. На мероприятие пришли родные и близкие защитников Отечества, представители органов власти, военкомата, общественных организаций и духовенства. Отважных владимирских мужчин напутствовали и благодарили за сделанный выбор.В сообщении пресс-службы мэрии отмечается, что сначала наши земляки должны попасть в учебные подразделения Минобороны РФ.