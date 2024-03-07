Народные приметы на 8 марта. Почему в день Матроны Московской не стоит мерить чужую обувь? В...

Народные приметы на 8 марта. Почему в день Матроны Московской не стоит мерить чужую обувь?В пятницу, 8 марта 2024 года, верующие вспоминают обретение мощей святой праведной блаженной старицы Матроны Московской.Блаженная Матрона Московская является одной из самых почитаемых русских святых 20-го столетия. Она родилась слепой, выросла в верующей семье. А в 17 лет она неожиданно лишилась возможности ходить, — отнялись ноги.Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не только человеческие грехи и преступления, но и мысли. По молитвам блаженной люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.Мы привыкли к тому, что святые — это люди, жившие за много веков до нас. Но Матронушка является исключением из этого правила, ведь по сей день живы те, кто еще застал ее на этом свете. И это делает святую еще ближе к нам.Что можно и нельзя делать в день Матроны Московской?- В этот день рекомендуется по возможности поклониться мощам Матронушки или хотя бы помолиться ей дома. Особенно, если у вас или у ваших близких есть проблемы со здоровьем.- Сегодня лучше избегать конфликтов. Любые ссоры в этот день могут перерасти в длительные и серьезные проблемы.- Обратите внимание на свои сны. В ночь на 8 марта они будут вещими.- Не стоит мерить чужую обувь, потому что так вы можете «обуть» на себя чужие проблемы.Погодные приметы на 8 марта:- Холодно в этот день — конец мая теплым будет.- Береза перед кленом ольхой лист распустит — к сухому лету.- Дикие утки начали строить гнезда близко к воде — летом будет засуха, а если далеко — к дождливому лету.- Дождь пошел — к урожаю пшеницы.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений