Не желает признавать вину: жительницу Коврова обвиняют в убийстве своего приятеля В Коврове...

"Не желает признавать вину": жительницу Коврова обвиняют в убийстве своего приятеляВ Коврове прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего знакомого.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 23 января 2023 года женщина и её приятельница пришли в гости к потерпевшему, где все вместе стали распивать спиртное. В ходе потребления алкоголя между обвиняемой и хозяином квартиры произошел словесный конфликт, перешедший в драку.Злоумышленница взяла топор, обухом которого ударила жертву по голове. После чего обе женщины скрылась с места происшествия. Несколькими днями позже от полученной травмы мужчина скончался.Женщина вину в совершённом преступлении не признала."Изначально она утверждала, что не имеет к произошедшему никакого отношения и просила приятельницу подтвердить её слова. Когда же та рассказала правду, обвиняемая попыталась свалить всю вину на подругу", - пояснили в ведомстве.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: freepik.com