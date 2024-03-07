Цепочка из автомобилей выстроилась у Веризино. Видео выложили очевидцы в соцсетях 6 марта вечером, в половине девятого. Ситуацию в ГИБДД не прокомментировали. Судя по кадрам с места аварии,

Цепочка из автомобилей выстроилась у Веризино. Видео выложили очевидцы в соцсетях 6 марта вечером, в половине девятого. Ситуацию в ГИБДД не прокомментировали. Судя по кадрам с места аварии, участники ДТП – 4 легковых иномарки: Рено, Киа, Ниссан и БМВ. Замыкает “гармошку” грузовик. Напомним, пару дней назад примерно в том же месте произошло такое же ДТП,