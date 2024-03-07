Одно из промышленных предприятий в Петушинском районе сбрасывало неочищенные сточные воды, что...

Одно из промышленных предприятий в Петушинском районе сбрасывало неочищенные сточные воды, что привело к частичной гибели лесаВладимирской природоохранной прокуратурой в ноябре-декабре 2023 года проведена проверка исполнения лесного законодательства.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, неочищенные сточные воды от хозяйственной деятельности одного из промышленных предприятий деревни Леоново Петушинского района сбрасывались на территорию лесного участка.В результате произошла гибель 103 деревьев пород сосна и ель, в связи с чем лесному фонду причинён ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей.В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение в крупном размере лесных насаждений в результате загрязнения или иного негативного воздействия), расследование которого находится на контроле природоохранной прокуратуры" (ч. 4 ст. 261 УК РФ).Фото: Fusion Brain-платформа для генерации изображений