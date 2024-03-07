Ожидать ли владимирцам новых вспышек на Солнце? На видимой стороне Солнца можно наблюдать...

Ожидать ли владимирцам новых вспышек на Солнце?На видимой стороне Солнца можно наблюдать формирование нового центра активности. Метеовести сообщили о появлении на правом краю солнечного диска крупной активной области с номером 3599 в виде небольшого, непримечательного пятна, которое ускоренно растет. Помимо этого, происходит процесс формирования в его окрестностях других пятен, образующих единую группу.Механизм роста объясняется современной физикой Солнца: на его поверхность «всплывают» потоки сильного магнитного поля, сформированного на большой глубине. Там, где его напряженность особенно велика, - происходит ослабление излучения плазмы, и формируются тёмные пятна.Таким образом, то, что на месте одиночного пятна возникает группа из множества пятен, - говорит об особенно сложной структуре магнитного поля и о больших запасах магнитной энергии, всплывающих из глубины звезды в этом месте.Специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что в настоящее время поступающие запасы энергии начали конвертироваться во вспышки: пока зафиксированы только слабые.Хорошая новость заключается в том, что вероятность крупных вспышек мала, так как область не достигла высшего уровня BETA-GAMMA-DELTA. Кроме этого, на накопление энергии для таких взрывов требуется время. Возможность формирования вспышек уровня X в этом месте, скорее всего, появится не раньше, чем через неделю, но к этому времени центр этой группы пятен должен уже уйти из зоны влияния на Землю.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com