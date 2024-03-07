Флорист Светлана Бардинова составляет букет из нежных оттенков. В цветочном бизнесе девушка работает уже 10 лет. Работа над произведением искусства может длиться от 15 минут до часа. Истинный

Флорист Светлана Бардинова составляет букет из нежных оттенков. В цветочном бизнесе девушка работает уже 10 лет. Работа над произведением искусства может длиться от 15 минут до часа. Истинный профессионал может собрать помпезный букет за 2 тысячи, который будет выглядеть на 6. Светлана Бардинова, флорист Два приблизительно одинаковых по цветовой гамме букета, но разные по сумме.