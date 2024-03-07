Расписание движения автобусов в Гороховецком районе на 8 марта В газете «Новая жизнь» сообщили об...

Расписание движения автобусов в Гороховецком районе на 8 мартаВ газете «Новая жизнь» сообщили об изменениях в расписании движения автобусов на 8 марта в Гороховецком районе.Маршрут №106 "Гороховец-станция Гороховец" будет ходить следующим образом:- 04.50 - 05.10, 06.50-08.10, 09.05-10.00, 13.40-14.20, 14.50-15.50, 18.10-18.30, 19.35-20.25, 20.40-21.00.Маршрут 106а "Гороховец- поселок Галицы через станцию Гороховец" изменится следующим образом:- 05.50 - 06.30, 07.50 - 09.25, 10.40-11.20, 12.20-13.00, 17.05-18.10.Маршрут "Гороховец-Денисово" будет отправляться в 06.15 и 17.20 из начальной точки следования и прибывать в пункт назначения, в 7.00 и 18.05.Автобус "Гороховец - т/п Большое" будет отходить из райцентра в 15.00 и прибывать в пункт назначения в 15.30Автобус "Гороховец - Арефино" будет отъезжать в 8.15, 10.30, 12.15 и 14.50 и прибывать в пункт назначения 8.40, 10.55, 12.40 и 15.15, соответственно.Движение маршрутов на городских маршрутах будет осуществляться по расписанию выходного дня.Фото: Газета «Новая жизнь» Гороховец | Вконтакте