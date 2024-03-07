Смотрите Вести в 14.30: сколько всего учебных заведений отремонтируют в ближайшие три...
Смотрите "Вести" в 14.30: сколько всего учебных заведений отремонтируют в ближайшие три года?
Производственная травма
Больное место юго-запада Владимира - дорога на улице Производственной. Когда дорожное полотно восстановят?
Школьная пора
Старейшую владимирскую музыкальную школу скоро ждет ремонт. Сколько всего учебных заведений отремонтируют в ближайшие три года?
Семьи бойцов
Их самое сильное качество - умение ждать. В штабе общественной поддержки поздравили жен и матерей участников СВО.