Смотрите Вести в 14.30: сколько всего учебных заведений отремонтируют в ближайшие три...

Смотрите "Вести" в 14.30: сколько всего учебных заведений отремонтируют в ближайшие три года?Производственная травмаБольное место юго-запада Владимира - дорога на улице Производственной. Когда дорожное полотно восстановят?Школьная пораСтарейшую владимирскую музыкальную школу скоро ждет ремонт. Сколько всего учебных заведений отремонтируют в ближайшие три года?Семьи бойцовИх самое сильное качество - умение ждать. В штабе общественной поддержки поздравили жен и матерей участников СВО.