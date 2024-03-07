Смотрите Вести в 9.00: дело о массовой гибели людей в Юрьев-Польском районе
Смертельные...
Смотрите "Вести" в 9.00: дело о массовой гибели людей в Юрьев-Польском районе
Смертельные пестициды
Дело о массовой гибели людей в Юрьев-Польском районе - в суде. Как помощь в травле тараканов обернулась уголовным делом
Надежный тыл
В штабе общественной поддержки сегодня поздравили жен и матерей участников СВО.
Суздальский сувенир
Украшения, вдохновленные первобытной культурой и фресками. Суздальские мастерицы представили коллекцию к тысячелетию города