Для посетителей открывается павильон Фауна Китая.

Для посетителей открывается павильон "Фауна Китая".Все желающие смогут увидеть маленькую панду Катюшу и ее маму Диндин в большом вольере Московского зоопарка. В пятницу, 8 марта, открывается павильон "Фауна Китая", сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин."До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни", – рассказал градоначальник.Зоологи решили открыть заграждение в большой вольер только после того, как маленькая панда начала активно передвигаться и играть. Вольер полностью безопасен для Катюши, в нем есть деревянные конструкции, небольшой бассейн и все необходимое для отдыха и развлечений, подчеркнул Собянин.Катюша стала первым детенышем большой панды, который родился в России. Уникальное событие произошло в Московском зоопарке в августе 2023 года. Родители маленькой панды – самец Жуи и самка Диндин – приехали в столицу в 2019 году.Имя для детеныша выбрали сами москвичи. В голосовании на портале "Активный гражданин" участвовали более 380 тысяч человек. За вариант "Катюша" высказались 29% пользователей.Благодаря бережному и заботливому отношению специалистов за последние девять лет число рожденных в Московском зоопарке детенышей увеличилось почти в два раза. Всего с 2014 года появилось на свет свыше 11 тысяч животных.